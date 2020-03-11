Alt liglerden haberler (11.03.2020)

DÜZCESPOR

Teknik direktör Mustafa Sarıgül ile tırmanışa geçen Düzcespor, 68 Aksaray galibiyetiyle kendini play-off potasında buldu. Tecrübeli hoca, "Bizi zorlu maçlar bekliyor. Bu süreci en az kayıpla atlatmalıyız" dedi.

SERİK BLD

1.GRUP'TA üst üste 3. maçını kazanan Serik Belediye'nin liderliği devam ediyor. Antalya ekibi, bir maç eksiğiyle 3 puan farkla zirvede yer alırken hocası Engin Korukır, 2. Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.

UŞAKSPOR

Kırmızı Grup'ta Bayburt'u deplasmanda 3-2 yenen Uşakspor'da rota 'play-off' olarak belirlendi. Kırmızı-siyahlıların hocası Hasan Erkin Şimşir, "Önemli bir galibiyet aldık. Play-Off çok uzağımızda değil. 1. Lig'e çıkabiliriz" diye konuştu.

EYÜPSPOR

Sivas Belediye'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup eden Eyüpspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Zafer Turan, galibiyet serisini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

BANDIRMASPOR

Kırmızı Grup'ta lider durumdaki Bandırma, Karabük'ü 5-0 yenerek 57 puanla zirvedeki yerini korudu. Bordo-beyazlıların hocası Serdar Bozkurt, "Ofsaytlara dikkat etsek daha farklı da kazanabilirdik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

SAKARYASPOR

Tatangalar evinde tutulmuyor. Kırmızı Grup'ta son üç maçını kazanan yeşil-siyahlılar, iç sahada da üst üste 8'inci galibiyetini elde etti. Sakarya, elde ettiği başarılı sonuçlarla 3 puan silme cezasına rağmen ligde play-off potasına girdi.

ÜMRANİYESPOR FIRTINASI!

İstanbul temsilcisinin hocası Sait Karafırtınalar başarılı bir grafik çiziyor. Ümraniyespor, Karafırtınalar öncesi çıktığı son 6 maçta 3 puan toplayabilmişti. Karafırtınalar geldikten sonra 5 karşılaşmada 11 puan alarak play-off grubuna yaklaştılar.



HELAL OLSUN SİZE DADAŞLAR

Erzurumspor taraftarı, Hatayspor deplasmanında il sınırında bulunan Jandarma Komutanlığına da bir ziyaret gerçekleştirdi. Dadaşlar burada, Mehmetçiğe destek tezahüratları yaptılar. Vatanı bekleyen kahramanlara moral desteği verdiler.



HÜSEYİN FORMAYI KAPTI

Menemenspor'da Hüseyin Çolak'ın Altay karşısındaki futbolu beğenildi. 8 maç sonra gol atan 29 yaşındaki oyuncu formayı kaptı. Ümraniyespor karşılaşmasında 11'de yer alması bekleniyor.



ES-ES'TE EKSİK ÇOK

TFF 1. Lig'de kalma adına kritik maçlara çıkan Eskişehirspor 5 haftadır kaybediyor. Kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor karşısında da önemli isimlerinden yoksun kalacak. Bedirhan kart cezalısı. Kaptan Kıvanç'ın tedavisi sürüyor. Orta saha oyuncusu Mehmet'in de ayağında ciddi bir şiş var. Maça yetişme ihtimalinin zor olduğu kaydedildi.



KEÇİÖRENGÜCÜ DURDU

Sezonun ilk yarısına damga vuran Keçiörengücü, performansını ligin ikinci devresine taşıyamadı. Başkent ekibi, 2. yarıdaki 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 5 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Sadece Altay'ı yenebildiler. Kötü sonuçların ardından play-off hattının dışına çıkan Ankara ekibi son olarak küme düşme hattındaki Boluspor'a 1-0 yenilmişti.



İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son 4 haftada aldıkları 3 beraberlikle play-off sıralamasının çok gerisinde kaldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "13. sıradayız ve play-off'u yakalamak artık kolay değil. Küme düşme hattından puan olarak uzağız. Bu bizi rahatlatan bir etken" dedi.