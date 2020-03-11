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11 Mart 2020, Çarşamba
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iddialı

Giresun iddialı

Çotanaklarda , art arda kazandıkları 2 maçla moral bulduklarını söyledi.

Çotanaklarda , art arda kazandıkları 2 maçla moral bulduklarını söyledi. Ligde 11. sırada yer almalarına rağmen play-off basamaklarından sadece 5 puan geride olduklarını belirten Kutlu camiaya seslendi. Başarılı çalıştırıcı "Keçiörengücü'nü de mağlup ederek serimizi sürdürmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ancak oyuncu grubuna güvenim tam. Play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.
  1. 11.3.2020
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