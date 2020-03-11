Hedefimiz 3 puan
Art arda kazandığı 3 galibiyetle 5. sıraya kadar tırmanan Ege ekibinde moraller yüksek. Deneyimli hoca “Biz kimseden çekinmiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Akhisarspor, Yılmaz Vural yönetiminde başarılı günler geçiriyor. Ege temsilcisi, deneyimli çalıştırıcısının taktikleri ve motivasyonuyla son 3 maçından 9 puan çıkardı. Ligde 5. sıraya kadar tırmandı. Akhisar bu hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yılmaz Vural da bu maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Zorlu deplasmandan yine 3 puan çıkarmak istediklerini söyledi.
ZORLU HAFTALAR
Yılmaz Vural şöyle konuştu: "İçeride dışarıda fark etmez. Biz kimseden çekinmiyoruz. Bu maçı kazanırsak Süper Lig'e direkt çıkabilecek konuma geliriz çünkü Erzurumspor Karagümrük ile oynayacak. Karagümrük dışarıda içeriden daha fazla puan alan enteresan bir takım. Zorlu maçlar var. Öyle maçlar oynayacağız ki bizi çok farklı yerlere getirebilir. Yoğun trafikten kazanarak çıkmayı başarırsak önümüz çok açılacak"
KAMP ADANA'DA
Akhisar, kritik Adana Demirspor maçı için şehre önceden gitti. Maç önü kampını bu şehirde gerçekleştirdi. Yılmaz Vural oyuncuların daha iyi motive olacağını düşündüğü için bu yönde bir karar aldığını açıkladı.
BOŞ KALMASIN
Yılmaz Vural kalan 8 haftada 4 kez iç sahada oynayacaklarını hatırlattı. Deneyimli hoca taraftara seslenerek "12 bin kişilik stadımız var. İç sahadaki 4 maçımızda tamamen dolu tribünlere oynamamız gerekiyor. Boş koltuk kalmasın" dedi.
3'TE 3 YAPARSAK KESİN ÇIKARIZ
Akhisarspor'un hocası önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor, Erzurumspor ve Altay'ı yenmeleri halinde Süper Lig'e direkt çıkacaklarını söyledi. Toplamda 6 maçlık galibiyet serisiyle önlerinde hiçbir şeyin duramayacağını kaydetti.
- 11.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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