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11 Mart 2020, Çarşamba
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Rekortmen Samsun

Rekortmen Samsun

, 27. haftayı 70 puanla tamamlayarak profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. temsilcisi ayrıca en az gol yiyen takım unvanının da sahibi.

, ligde topladığı 70 puanla; 'de Galatasaray, Trabzonspor, , 1. Lig'de ise lider Hatayspor, Bursaspor ve gibi takımları geride bıraktı. Kırmızıbeyazlılar 27 haftada 81 olan maksimum puanın sadece 11'ini alamadı. Geride kalan sürede 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, iç saha da 38, deplasmanda ise 32 puan toplayarak bu alanlarda da liglerinde zirvede bulunuyor. 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, yediği 10 golle yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

AÇIK ARA ZIRVEDE

Süper Lig lideri Başakşehir 25 haftada toplam 52 puan, TFF 1. Lig lideri Hatayspor 26 haftada 50 puan, TFF 2. Lig lideri Bandırmaspor 57 puan, TFF 3. Lig gruplarında lider olan Serik Bld 54 puan, Kocaelispor 61 puan ve Karacabey Bld 61 puan topladı. TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor ise 27 haftada Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Samsunspor ayrıca iç sahada ve dış sahada en çok puan

HEDEF 13 MAÇ
TÜRKIYE profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen , Sancaktepe Futbol Kulübü galibiyetiyle birlikte Samsunspor'un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

ÖRÜMCEK ADAM NURULLAH
Türkıye liglerinin en az gol yiyen takımı Samsunspor, 27 haftada sadece 10 gol yedi. Kaleci , 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü. 2.02 metre uzunluğunda 22 yaşındaki dev kaleci, 20 maçta kalesini gole kapattı. Nurullah Aslan'ın hayat hikayesi de gösterdiği başarılı performans kadar dikkat çekiyor. Aslan, futbola başladığı Termespor'da 7 yıl stoper mevkiinde oynadıktan sonra 'de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci, olduğu Erbaaspor'da başarısıyla göz doldurduktan sonra Samsunspor'a transfer oldu. Bu sezon itibariyle kaleyi devralan genç file bekçisi, Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olmayı başardı.

  1. 11.3.2020
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