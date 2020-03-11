Rekortmen Samsun

Samsunspor, ligde topladığı 70 puanla; Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, TFF 1. Lig'de ise lider Hatayspor, Bursaspor ve Adana Demirspor gibi takımları geride bıraktı. Kırmızıbeyazlılar 27 haftada 81 olan maksimum puanın sadece 11'ini alamadı. Geride kalan sürede 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, iç saha da 38, deplasmanda ise 32 puan toplayarak bu alanlarda da Türkiye liglerinde zirvede bulunuyor. 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, yediği 10 golle yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

AÇIK ARA ZIRVEDE

Süper Lig lideri Başakşehir 25 haftada toplam 52 puan, TFF 1. Lig lideri Hatayspor 26 haftada 50 puan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor 57 puan, TFF 3. Lig gruplarında lider olan Serik Bld 54 puan, Kocaelispor 61 puan ve Karacabey Bld 61 puan topladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ise 27 haftada Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Samsunspor ayrıca iç sahada ve dış sahada en çok puan

HEDEF 13 MAÇ

TÜRKIYE profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, Sancaktepe Futbol Kulübü galibiyetiyle birlikte Samsunspor'un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

ÖRÜMCEK ADAM NURULLAH

Türkıye liglerinin en az gol yiyen takımı Samsunspor, 27 haftada sadece 10 gol yedi. Kaleci Nurullah Aslan, 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü. 2.02 metre uzunluğunda 22 yaşındaki dev kaleci, 20 maçta kalesini gole kapattı. Nurullah Aslan'ın hayat hikayesi de gösterdiği başarılı performans kadar dikkat çekiyor. Aslan, futbola başladığı Termespor'da 7 yıl stoper mevkiinde oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci, transfer olduğu Erbaaspor'da başarısıyla göz doldurduktan sonra Samsunspor'a transfer oldu. Bu sezon itibariyle kaleyi devralan genç file bekçisi, Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olmayı başardı.