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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ya yan bakılmıyor

Sakarya'ya yan bakılmıyor

2. Lig ’ta Sakaryaspor son dönemdeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

2. Lig 'ta Sakaryaspor son dönemdeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde tam 9 maçtır kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, Anadolu galibiyetiyle sahasında üst üste 8. galibiyetini elde etmeyi başardı. Taraftarının muhteşem desteğiyle aldığı galibiyetlerle play-off potasına giren Sakaryaspor'da teknik direktör Şaban Yıldırım, "Kritik maçları kazanarak bu noktaya geldik. Kalan 7 maçın 4'ü içerde. 1. Lig'i hedefliyoruz" dedi.
  1. 11.3.2020
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