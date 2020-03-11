Karacabey şampi…

Türkiye liglerinin ilk şampiyonu Karacabey olacak… 3. Lig 3. Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibine 19 puan fark atan Karacabey Belediyespor, bu hafta yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Kazanıp taraftarımızın önünde şampiyonluk turu atacağız" dedi.