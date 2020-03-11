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11 Mart 2020, Çarşamba
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şampi…

Karacabey şampi…

 liglerinin ilk şampiyonu olacak…

liglerinin ilk şampiyonu olacak… 3. Lig 3. Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibine 19 puan fark atan Karacabey Belediyespor, bu hafta yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Kazanıp taraftarımızın önünde şampiyonluk turu atacağız" dedi.

  1. 11.3.2020
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