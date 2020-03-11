Kocaeli koşar adım

2. Grup'ta son 5 maçını kazanan Kocaelispor, 12 puan farkla şampiyonluğa koşuyor. Son olarak deplasmanda Erbaaspor'u 2-0 mağlup eden Körfez ekibinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Oyuncularımı kutluyorum. 7 puan bizi 2. Lig'e taşıyacak. Kent şampiyonluğa hazır olsun" diye konuştu.