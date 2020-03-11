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11 Mart 2020, Çarşamba
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Tarsus toz Penbe

Tarsus toz Penbe

'ta son 5 maçını kazanan 'nda , "Play-off biletini alacağız" dedi.

2.Lig 'ta , sessiz ve derinden hedefe ilerliyor. yönetiminde çıktığı son 5 maçı kazanan Güney ekibi, Afyon galibiyetiyle play-off potasına bir adım daha yaklaştı. Kalan 7 haftayı minimum kayıpla kapatıp play-off'a kalacaklarını kaydeden Ergün Penbe, "Takımıma güveniyorum" dedi. Sarı- lacivertli kulübün başkanı Musa Atay da "Takımımız çok iyi bir seri yakaladı. Bu hafta grubun güçlü ekibi 'yı da yenip yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 11.3.2020
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