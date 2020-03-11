Tarsus toz Penbe

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sessiz ve derinden hedefe ilerliyor. Teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde çıktığı son 5 maçı kazanan Güney ekibi, Afyon galibiyetiyle play-off potasına bir adım daha yaklaştı. Kalan 7 haftayı minimum kayıpla kapatıp play-off'a kalacaklarını kaydeden Ergün Penbe, "Takımıma güveniyorum" dedi. Sarı- lacivertli kulübün başkanı Musa Atay da "Takımımız çok iyi bir seri yakaladı. Bu hafta grubun güçlü ekibi Manisa'yı da yenip yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.