Paixao ne derse o

Marco Paixao sezona vasat başlamıştı. Kendini bulduktan sonra gollerini sıralamaya başladı ve Altay'ı play-off potasına taşıdı. Bu hafta Altınordu karşısında öyle bir futbol sergiledi ki izleyenler ona hayran kaldı. Altınordu gole Ravil Tagir ile çok yaklaştı. Genç futbolcunun vuruşu kaleciyi aştı ancak Altay'ın forveti Paixao müthiş bir savunma hamlesiyle meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

ŞOV YAPIYOR

Altay'ın yıldızı Marco Paixao ardından en iyi bildiği işi yaptı. Dakikalar 67'yi gösterirken Turgut Doğan Şahin'den aldığı asisti tek vuruşla gole çevirdi. Altay onun golüyle 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü. Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak da "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım Büyük Altay'a yakışır şekilde mücadele ettiler. Hedefimiz Süper Lig. Bunun için çabalıyoruz. Play-off'un içindeyiz. Bunu korumak istiyoruz. Paixao da yine iyi işler yaptı" ifadelerini kullandı. Galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi.