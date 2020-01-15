Selmani ve Alberk kaldı
Menemenspor'un iki yıldızına teklif yağıyor. Kaleci Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri talip. Sol bek Albert Koç ise Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Konyaspor'un listesinde.
Menemenspor'un iki yıldızına teklif yağıyor. Kaleci Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri talip. Sol bek Albert Koç ise Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Konyaspor'un listesinde. Ancak Menemenspor bu iki futbolcusuyla da yollarını bu sezon ayırmayı planlamıyor. Selmani'nin kontratı 2021'de Alberk'in sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. Ege temsilcisi bu iki oyuncusuna çok yüksek teklifler gelmezse devre arasında satmayacak.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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