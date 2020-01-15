Selmani ve Alberk kaldı

Menemenspor'un iki yıldızına teklif yağıyor. Kaleci Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri talip. Sol bek Albert Koç ise Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Konyaspor'un listesinde. Ancak Menemenspor bu iki futbolcusuyla da yollarını bu sezon ayırmayı planlamıyor. Selmani'nin kontratı 2021'de Alberk'in sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. Ege temsilcisi bu iki oyuncusuna çok yüksek teklifler gelmezse devre arasında satmayacak.