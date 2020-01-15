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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Selmani ve kaldı

Selmani ve Alberk kaldı

'un iki yıldızına teklif yağıyor. 'ye İtalyan kulüpleri talip. Sol bek ise , ve 'un listesinde.

'un iki yıldızına teklif yağıyor. 'ye İtalyan kulüpleri talip. Sol bek ise , ve 'un listesinde. Ancak Menemenspor bu iki futbolcusuyla da yollarını bu sezon ayırmayı planlamıyor. Selmani'nin kontratı 2021'de 'in sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. Ege temsilcisi bu iki oyuncusuna çok yüksek teklifler gelmezse devre arasında satmayacak.

  1. 15.1.2020
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