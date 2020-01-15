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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Aliağa defansı güçlendirdi

Aliağa defansı güçlendirdi

 FK, defans hattını 'dan stoper ve sol bek ile güçlendirdi.

FK, defans hattını 'dan stoper ve sol bek ile güçlendirdi. Sarı siyahlı ekip, Bergama'dan 31 yaşındaki stoper Gökhan Sipki ve aynı takımdan 28 yaşındaki sol bek Akın Alkan ile Anlaştı. Başkan Kamil Önal, iki oyuncuya da güvendiklerini belirterek, "Gökhan ve Akın takıma güç katacak" dedi.

  1. 15.1.2020
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