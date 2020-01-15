Aliağa defansı güçlendirdi
Aliağaspor FK, defans hattını Bergama Belediyespor'dan stoper Gökhan Sipki ve sol bek Akın Alkan ile güçlendirdi.
Aliağaspor FK, defans hattını Bergama Belediyespor'dan stoper Gökhan Sipki ve sol bek Akın Alkan ile güçlendirdi. Sarı siyahlı ekip, Bergama'dan 31 yaşındaki stoper Gökhan Sipki ve aynı takımdan 28 yaşındaki sol bek Akın Alkan ile Anlaştı. Başkan Kamil Önal, iki oyuncuya da güvendiklerini belirterek, "Gökhan ve Akın takıma güç katacak" dedi.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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