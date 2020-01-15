Aliağa defansı güçlendirdi

Aliağaspor FK, defans hattını Bergama Belediyespor'dan stoper Gökhan Sipki ve sol bek Akın Alkan ile güçlendirdi. Sarı siyahlı ekip, Bergama'dan 31 yaşındaki stoper Gökhan Sipki ve aynı takımdan 28 yaşındaki sol bek Akın Alkan ile Anlaştı. Başkan Kamil Önal, iki oyuncuya da güvendiklerini belirterek, "Gökhan ve Akın takıma güç katacak" dedi.