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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Utanç görüntüleri

Utanç görüntüleri

'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz maçı bitiminde . Kartal Bulvarspor'un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz maçı bitiminde . Kartal Bulvarspor'un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ardından telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı. Koltuklar havada uçuşurken, polis olayları güçlükle engelledi.
  1. 25.12.2019
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