Güneş: Önemli olan ligi zirvede tamamlamak - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Güneş: Önemli olan ligi zirvede tamamlamak

Güneş: Önemli olan ligi zirvede tamamlamak

'ta ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan 'da , önemli olanın ilk yarıyı değil sezonu zirvede bitirmek olduğunu söyledi. Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirten tecrübeli hoca, "Zorlu engelleri aştık ve bu noktaya geldik. Zirvede tutunmak kolay değil. Buna göre çalışmalar yaparak hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

'ta ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan 'da , önemli olanın ilk yarıyı değil sezonu zirvede bitirmek olduğunu söyledi. Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirten tecrübeli hoca, "Zorlu engelleri aştık ve bu noktaya geldik. Zirvede tutunmak kolay değil. Buna göre çalışmalar yaparak hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
  1. 25.12.2019
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