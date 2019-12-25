Güneş: Önemli olan ligi zirvede tamamlamak
Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan Ankara Demirspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş, önemli olanın ilk yarıyı değil sezonu zirvede bitirmek olduğunu söyledi. Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirten tecrübeli hoca, "Zorlu engelleri aştık ve bu noktaya geldik. Zirvede tutunmak kolay değil. Buna göre çalışmalar yaparak hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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