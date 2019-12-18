Yedi bela Kocaelispor!

2. Grup'ta lider Kocaelispor'da yüzler gülüyor. Ligdeki son 7 maçını kazanarak zirvedeki yerini perçinleyen yeşil-siyahlılar, artık geleceğe daha umutlu bakıyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.