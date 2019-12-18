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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Yedi bela !

Yedi bela Kocaelispor!

2. 'ta lider 'da yüzler gülüyor. son 7 maçını kazanarak zirvedeki yerini perçinleyen yeşil-siyahlılar, artık geleceğe daha umutlu bakıyor.

2. 'ta lider 'da yüzler gülüyor. son 7 maçını kazanarak zirvedeki yerini perçinleyen yeşil-siyahlılar, artık geleceğe daha umutlu bakıyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.

  1. 18.12.2019
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