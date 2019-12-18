Karacabey fırtınası
3. Grup’ta müthiş bir sezon yaşayan lider Karacabey Belediye en yakın rakibine 5 puan fark attı. Başkan İsmail Ülker, “Bu yolun sonu şampiyonluk” diye konuştu.
Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta sadece tek yenilgi yaşayan Karacabey Belediye, devreye en yakın rakibi Nazilli'nin 5 puan önünde lider girdi. Bursa ekibi, son olarak Diyarbekir'i deplasmanda 3-2 yenerken başkan İsmail Ülker, takımı tebrik etti. Ülker, "Kaliteli bir teknik ekip ve oyuncu grubuna sahibiz. Takıma güvenimiz tam. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadesini kullandı.
'DİREKT ÇIKACAĞIZ'
Mavi-siyahlı takımın teknik direktörü Erdoğan Yılmaz ise takımın müthiş bir özveriyle mücadele ettiğini belirterek, "Özellikle evimizde taraftarımızın desteğiyle iyi bir performans sergiledik. 5 puan fark attık ama buna aldanmıyoruz. İkinci yarıda hızımızı kesmeden maçlarımızı kazanmaya devam edeceğimiz. Amacımız şampiyon olarak, işi play-off'a bırakmadan direkt TFF 2. Lig'e çıkmak" dedi.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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