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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Karacabey fırtınası

Karacabey fırtınası

3. Grup’ta müthiş bir sezon yaşayan lider en yakın rakibine 5 puan fark attı. Başkan , “Bu yolun sonu şampiyonluk” diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta sadece tek yenilgi yaşayan , devreye en yakın rakibi Nazilli'nin 5 puan önünde lider girdi. ekibi, son olarak Diyarbekir'i deplasmanda 3-2 yenerken başkan , takımı tebrik etti. Ülker, "Kaliteli bir teknik ekip ve oyuncu grubuna sahibiz. Takıma güvenimiz tam. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadesini kullandı.

'DİREKT ÇIKACAĞIZ'

Mavi-siyahlı takımın teknik direktörü Erdoğan Yılmaz ise takımın müthiş bir özveriyle mücadele ettiğini belirterek, "Özellikle evimizde taraftarımızın desteğiyle iyi bir performans sergiledik. 5 puan fark attık ama buna aldanmıyoruz. İkinci yarıda hızımızı kesmeden maçlarımızı kazanmaya devam edeceğimiz. Amacımız şampiyon olarak, işi play-off'a bırakmadan direkt 2. Lig'e çıkmak" dedi.

  1. 18.12.2019
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