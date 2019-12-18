Karacabey fırtınası

Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta sadece tek yenilgi yaşayan Karacabey Belediye, devreye en yakın rakibi Nazilli'nin 5 puan önünde lider girdi. Bursa ekibi, son olarak Diyarbekir'i deplasmanda 3-2 yenerken başkan İsmail Ülker, takımı tebrik etti. Ülker, "Kaliteli bir teknik ekip ve oyuncu grubuna sahibiz. Takıma güvenimiz tam. Bu yolun sonu şampiyonluk" ifadesini kullandı.

'DİREKT ÇIKACAĞIZ'

Mavi-siyahlı takımın teknik direktörü Erdoğan Yılmaz ise takımın müthiş bir özveriyle mücadele ettiğini belirterek, "Özellikle evimizde taraftarımızın desteğiyle iyi bir performans sergiledik. 5 puan fark attık ama buna aldanmıyoruz. İkinci yarıda hızımızı kesmeden maçlarımızı kazanmaya devam edeceğimiz. Amacımız şampiyon olarak, işi play-off'a bırakmadan direkt TFF 2. Lig'e çıkmak" dedi.