Erzurum’da bayram
Erkan Sözeri’nin öğrencileri Pote’nin golleriyle Çotanakları aştı. Erzurumspor, Akhisar takılınca bir basamak daha yükseldi. Sözeri “Hedefe giden yolda 3 puan güzel” dedi.
'İNTİKAM KÖTÜ DUYGU'
Erzurumspor'un hocası Erkan Sözeri şöyle konuştu: "Geçen sene Giresunspor'u ligde bırakan ben ve ekibimdi. Şimdi bize intikam besliyorlar. İntikam kötü duygu. 5 ay önce orada imparatorduk şimdi küfür yiyoruz. Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan oldu. Gergin maçta sakin ve soğukkanlı kalmayı başardık. Süper Lig düzeyinde bir maç oldu. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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