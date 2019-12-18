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18 Aralık 2019, Çarşamba
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’da bayram

Erzurum’da bayram

’nin öğrencileri Pote’nin golleriyle Çotanakları aştı. Erzurumspor, Akhisar takılınca bir basamak daha yükseldi. Sözeri “Hedefe giden yolda 3 puan güzel” dedi.

1. Lig'de şampiyonluğun iddialı adaylarından BB Erzurumspor 6 haftadır kaybetmeyen Giresunspor'u sahasında mağlup etmeyi başardı. Dadaşların iki golü de Mickael Pote'ten geldi. 35 yaşındaki yıldız isim bir de penaltıdan yararlanamadı. Akhisar'ın takıldığı haftada kazanan mavi-beyazlılarda sevinç hakim. Erzurumspor aldığı bu galibiyetle Ege temsilcisini geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

'İNTİKAM KÖTÜ DUYGU'
Erzurumspor'un hocası şöyle konuştu: "Geçen sene Giresunspor'u ligde bırakan ben ve ekibimdi. Şimdi bize intikam besliyorlar. İntikam kötü duygu. 5 ay önce orada imparatorduk şimdi küfür yiyoruz. Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan oldu. Gergin maçta sakin ve soğukkanlı kalmayı başardık. düzeyinde bir maç oldu. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"
  1. 18.12.2019
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