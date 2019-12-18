Hatay'ın keyfi yerinde

ALTAY-ADANA DEMİR

İzmir temsilcisi 6 haftadır kazanamıyordu. Suskunluğunu Adana Demirspor karşısında bozdu. Orta sahada Putsila etkili bir futbol sergiledi tek gol stoper İbrahim'den geldi. İzmir'in köklü temsilcisi bu galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Adana Demir istikrarsız.

BB ERZURUM-GİRESUN

Hakem Emre Malok'un kötü yönetimi, keyifli maçın önüne geçti. Giresunspor cephesi maç içinde ve sonrasında hakem Malok'a büyük tepki gösterdi. Erzurumspor 'kurt' golcüsü Pote ve orta sahada Cenk Ahmet'in iyi oyunuyla rahat bir şekilde 3 puanı aldı.

BOLUSPOR-K.GÜMRÜK

Karagümrük çok istediği galibiyete Boluspor deplasmanında uzandı. İstanbul ekibinin yetenekli yıldızı Darri maça ağırlığını koyunca Karagümrük, Bolu'dan 2 gol ve 3 puanla döndü. Kaleci Saranov da başarılıydı. Karagümrük ihtiyacı olduğu galibiyeti kaptı.

İSTANBUL-ESKİŞEHİR

Engin İpekoğlu, turuncubeyazlıların başında 5. maçına çıktı yine galibiyet göremedi. Adanaspor öne geçtiği maçta kulübenin aşırı sinirine yenildi. Yedek kaleci ve antrenör atıldı. Bu gerginlik Adanaspor'a hiç yaramadı. Adanaspor bir an önce toparlanmalı.

ADANA-MENEMEN

Turuncu-beyazlılar, Engin İpekoğlu yönetiminde de aradığını bulamadı. Adanaspor sahasında Menemenspor'a kaybetti. Menemen'de sol bek Alberk 2 asistle yıldızlaştı. 9 maçtır yenilmeyen Menemenspor zirveyi zorlamaya devam ediyor.

K.ÖREN-HATAYSPOR

Lider Hatayspor çok kritik bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Hatay kaçırdı, ikinci devrede ise Keçiören önemli fırsatları harcadı. Hatayspor, Bokila'nın 90+2'de boş kaleye attığı golle 3 puanı kaptı. Lider Hatay galibiyet serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

ÜMRANİYE-OSMANLI

İstanbul temsilcisi maçta daha üstün taraftı. Ümraniyespor, Osmanlıspor karşısında golü penaltıdan buldu. Osmanlıspor son 6 maçtaki 5. yenilgisini aldı. 2 hafta sonra yeniden 3 puan kazanan Ümraniyespor ise üst sıralara tırmandı. Hedefi daha yukarılar.

BALIKESİR-AKHİSAR

Ege temsilcisi eski maçlarına göre bir hayli tutuktu. Maç genelde Balıkesirspor'un hücumlarıyla geçti ancak onlar da son paslarda ve şutlarda beceri eksikliği yaşadılar. İki takım da açık oynadı ancak bol pozisyonlu mücadeleden gol sesi çıkmadı.

ALTINORDU-BURSA

İlk yarı Altınordu ikinci yarı Bursaspor bastırdı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ekibi ilk yarıda gol bulamadı. Zirveye daha da yaklammak isteyen Timsah da ikinci devre ağları sarsamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 1'er puan fazla mutlu etmedi.