Dadaş destanı
TFF 1. Lig'de Erzurumspor, adım adım zirveye yürüyor. Kötü başladığı sezonda Erkan Sözeri ile yükselişe geçen mavi-beyazlı takım, son 9 haftada sadece 1 kez yenilirken 20 puan topladı. 4 puanla 13. sırada aldığı Dadaşlar'ı 2. sıraya çıkaran Sözeri, "Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.
TFF 1. Lig'de Erzurumspor, adım adım zirveye yürüyor. Kötü başladığı sezonda Erkan Sözeri ile yükselişe geçen mavi-beyazlı takım, son 9 haftada sadece 1 kez yenilirken 20 puan topladı. 4 puanla 13. sırada aldığı Dadaşlar'ı 2. sıraya çıkaran Sözeri, "Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.
İlk yarıda kalan iki maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan usta hoca, "Altay ve Ümraniye maçlarına kritik viraj olarak bakıyoruz. Ara transferde güçlenerek yola devam edeceğiz. Erzurum'un yeri Süper Lig'dir. Bu şehre yeniden aynı heyecanı yaşatmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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