Dadaş destanı

TFF 1. Lig'de Erzurumspor, adım adım zirveye yürüyor. Kötü başladığı sezonda Erkan Sözeri ile yükselişe geçen mavi-beyazlı takım, son 9 haftada sadece 1 kez yenilirken 20 puan topladı. 4 puanla 13. sırada aldığı Dadaşlar'ı 2. sıraya çıkaran Sözeri, "Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.

İlk yarıda kalan iki maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan usta hoca, "Altay ve Ümraniye maçlarına kritik viraj olarak bakıyoruz. Ara transferde güçlenerek yola devam edeceğiz. Erzurum'un yeri Süper Lig'dir. Bu şehre yeniden aynı heyecanı yaşatmak için çalışıyoruz" diye konuştu.