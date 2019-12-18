Giresun’da büyük öfke - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Giresun’da büyük öfke

Giresun’da büyük öfke

Giresun’da büyük öfke

Çotanaklar, maçının hakemi Malok’un hemen düdüğünü asmasını istiyor.

Erzurumspor'a kaybeden Giresunspor'da hakem Malok'a olan öfke büyük. 'nin gördüğü pozisyonu paylaşan Çotanaklar sert ifadelerle MHK ve hakem Emre Malok'a yüklendiler. Maçta Giresunspor'un hocası 'nun dışında kaleci antrenörü Zafer Özgültekin'e de kırmızı çıkmıştı. Giresun'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış maç sonunda "İlk defa dayak yiyen bir oyuncunun atıldığı görüyorum" dedi.

TEK TEK ANLATTILAR

Oyuncumuz Del Valle, Aykut Demir tarafından darp edildi. Anlaşılmaz şekilde kırmızı gördü.
Murat Uçar'ın 2. sarıdan kırmızı görmesi için Emrah Başsan yerde ölüyor numarası yaparak ambulans çağırttı.
, oyuncumuz Muhammed Bayır'a tokat atıp parmağını gözüne sokmaya çalıştı.
Aynı İbrahim Akdağ, oyuncumuz 'a iki defa yumruk attı. Hakemin gözü önünde küfürler etti.
Hakem Emre Malok, farkında olmadan görev bölgesinden 1 metre ayrılan hocamız Hakan Kutlu'ya kırmızı çıkardı.
Maç içinde en az 3 Erzurumsporlu oyuncu kırmızı görmeliydi. Biz 3 kırmızı kart gördük.

  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresun’da büyük öfke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN