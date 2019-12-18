Giresun’da büyük öfke

Erzurumspor'a kaybeden Giresunspor'da hakem Emre Malok'a olan öfke büyük. Del Valle'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu paylaşan Çotanaklar sert ifadelerle MHK ve hakem Emre Malok'a yüklendiler. Maçta Giresunspor'un hocası Hakan Kutlu'nun dışında kaleci antrenörü Zafer Özgültekin'e de kırmızı çıkmıştı. Giresun'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış maç sonunda "İlk defa dayak yiyen bir oyuncunun atıldığı görüyorum" dedi.



TEK TEK ANLATTILAR



Oyuncumuz Del Valle, Aykut Demir tarafından darp edildi. Anlaşılmaz şekilde kırmızı gördü.

Murat Uçar'ın 2. sarıdan kırmızı görmesi için Emrah Başsan yerde ölüyor numarası yaparak ambulans çağırttı.

İbrahim Akdağ, oyuncumuz Muhammed Bayır'a tokat atıp parmağını gözüne sokmaya çalıştı.

Aynı İbrahim Akdağ, oyuncumuz Bekir Yılmaz'a iki defa yumruk attı. Hakemin gözü önünde küfürler etti.

Hakem Emre Malok, farkında olmadan görev bölgesinden 1 metre ayrılan hocamız Hakan Kutlu'ya kırmızı çıkardı.

Maç içinde en az 3 Erzurumsporlu oyuncu kırmızı görmeliydi. Biz 3 kırmızı kart gördük.