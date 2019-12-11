Mersin’in gururu
Mersin İdman Yurdu'nun veliahtı olarak gösterilen İçel İdman Yurdu, BAL 5. Grup'taki zirve mücadelesinde Adana ekibi Ceyhan'ı Mehmet Şükrü'nün golüyle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Yeni Mersin Stadı'nda oynanan mücadelede İçel İdmanyurdu'nu binlerce Mersinli taraftar destekledi
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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