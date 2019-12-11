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11 Aralık 2019, Çarşamba
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’in gururu

Mersin’in gururu

'nun veliahtı olarak gösterilen , 5. Grup'taki zirve mücadelesinde ekibi Ceyhan'ı 'nün golüyle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

'nun veliahtı olarak gösterilen , 5. Grup'taki zirve mücadelesinde ekibi Ceyhan'ı 'nün golüyle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Yeni Stadı'nda oynanan mücadelede İçel İdmanyurdu'nu binlerce Mersinli taraftar destekledi
  1. 11.12.2019
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