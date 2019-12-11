Giresun’da büyük coşku

Bursaspor lider Hatayspor ile birlikte iç sahadaki en iyi takımdı. Hatayspor bu hafta fire vermedi. Giresunspor, Bursaspor'u kendi evinde yenmeyi başaran ilk takım oldu. Çotanaklar müthiş bir ilk yarı oynayıp skoru 2-0'a getirdi. İkinci devrede 3. golü de bulan Giresunspor son anlarda ise durdu. 79 ve 86'da yediği gollerle fark 1'e inse de Hakan Kutlu'nun öğrencileri hata yapmadı.

BÜYÜK MORAL OLDU

Giresunspor, fikstür gereği arka arkaya iki iddialı ekip olan Bursaspor ve BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacaktı. Olası iki kayıp Çotanakları yeniden alt sıralara itecekti ancak Giresunspor, Bursa'dan 3 puan çıkararak üst sıralar ile farkı iyice indirdi. 10. sırada gelen Giresunspor son 6 maçın 4'ünü kazandı. Teknik direktör Hakan Kutlu "Sezona kötü bir başlangıç olmuştu. Daha yukarı çıkacağız" dedi.