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11 Aralık 2019, Çarşamba
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’da büyük coşku

Giresun’da büyük coşku

Bu sezon hiçbir takım Timsah’ı evinde devirememişti Giresunspor bunu başardı ve ligde 10. sıraya tırmandı.

lider Hatayspor ile birlikte iç sahadaki en iyi takımdı. Hatayspor bu hafta fire vermedi. Giresunspor, Bursaspor'u kendi evinde yenmeyi başaran ilk takım oldu. Çotanaklar müthiş bir ilk yarı oynayıp skoru 2-0'a getirdi. İkinci devrede 3. golü de bulan Giresunspor son anlarda ise durdu. 79 ve 86'da yediği gollerle fark 1'e inse de 'nun öğrencileri hata yapmadı.

BÜYÜK MORAL OLDU
Giresunspor, fikstür gereği arka arkaya iki iddialı ekip olan Bursaspor ve BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacaktı. Olası iki kayıp Çotanakları yeniden alt sıralara itecekti ancak Giresunspor, 'dan 3 puan çıkararak üst sıralar ile farkı iyice indirdi. 10. sırada gelen Giresunspor son 6 maçın 4'ünü kazandı. Teknik direktör Hakan Kutlu "Sezona kötü bir başlangıç olmuştu. Daha yukarı çıkacağız" dedi.

  1. 11.12.2019
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