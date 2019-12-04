Kulüp binası otomobil!

İzmir'de 2'nci Amatör Küme'de Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü, maddi sıkıntılar nedeniyle Başkan Ali İçyer'in (32) otomobiline taşındı. İçyer, 7 yıl önce kurup başkanlığını ve antrenörlüğünü yaptığı kulübün malzemelerini kulüp binası boşaltılınca 1996 model otomobilinin bagajında taşımaya başladı. İçyer, "Kulüp malzemelerini evimde, otomobilimin bagajında muhafaza ediyorum. Sahaya gelirken arabanın bagajında getiriyorum" diye konuştu.