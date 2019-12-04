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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kulüp binası otomobil!

Kulüp binası otomobil!

'de 2'nci 'de ve , maddi sıkıntılar nedeniyle Başkan 'in (32) otomobiline taşındı.

'de 2'nci 'de ve , maddi sıkıntılar nedeniyle Başkan 'in (32) otomobiline taşındı. İçyer, 7 yıl önce kurup başkanlığını ve antrenörlüğünü yaptığı kulübün malzemelerini kulüp binası boşaltılınca 1996 model otomobilinin bagajında taşımaya başladı. İçyer, "Kulüp malzemelerini evimde, otomobilimin bagajında muhafaza ediyorum. Sahaya gelirken arabanın bagajında getiriyorum" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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