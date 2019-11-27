Turkuvaz Medya tanıtım yaptı

A Spor canlı yanında konuşan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Turkuvaz Medya Grubu'na Kültepe'nin tanıtılmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Erciyes Anadolu Holding olarak spor, kültür ve sanata destek verdiklerini belirten Gülal, "Erciyes Anadolu Holding olarak gerek spora gerekse sanatsal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki tarihsel mirasın gün ışığına çıkması ve pazarlanması için holding olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Burası sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin değeridir. Erciyes Anadolu Holding Kayseri'nin önemli bir markası. Kültepe'yi önümüzdeki günlerde ayağa kaldıracağız. Müze çalışmaları aşamasında da holding olarak Kültepe'ye her türlü desteği vereceğiz. Şimdiden buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu.