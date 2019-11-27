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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Turkuvaz Medya tanıtım yaptı

Turkuvaz Medya tanıtım yaptı

A Spor canlı yanında konuşan Başkanı , 'na 'nin tanıtılmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

A Spor canlı yanında konuşan Başkanı , 'na 'nin tanıtılmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. olarak spor, kültür ve sanata destek verdiklerini belirten Gülal, "Erciyes Anadolu Holding olarak gerek spora gerekse sanatsal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki tarihsel mirasın gün ışığına çıkması ve pazarlanması için holding olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Burası sadece 'nin değil 'nin değeridir. Erciyes Anadolu Holding Kayseri'nin önemli bir markası. Kültepe'yi önümüzdeki günlerde ayağa kaldıracağız. Müze çalışmaları aşamasında da holding olarak Kültepe'ye her türlü desteği vereceğiz. Şimdiden buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu.

  1. 27.11.2019
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