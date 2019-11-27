Gümrük Bulak’a teslim

Cüneyt Dumlupınar ve Erkan Zengin ile yollarını ayıran Karagümrük'ün yeni hocası Giray Bulak oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin önemli kulüplerinde göreve yapan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Yeni görevinde başarılar" denildi.