Gümrük Bulak’a teslim
Cüneyt Dumlupınar ve Erkan Zengin ile yollarını ayıran Karagümrük'ün yeni hocası Giray Bulak oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin önemli kulüplerinde göreve yapan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Yeni görevinde başarılar" denildi.
Cüneyt Dumlupınar ve Erkan Zengin ile yollarını ayıran Karagümrük'ün yeni hocası Giray Bulak oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin önemli kulüplerinde göreve yapan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Yeni görevinde başarılar" denildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Gümrük Bulak’a teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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