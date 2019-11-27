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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Gümrük Bulak’a teslim

Gümrük Bulak’a teslim

Cüneyt Dumlupınar ve ile yollarını ayıran Karagümrük'ün yeni hocası oldu. ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır 'nin önemli kulüplerinde göreve yapan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Yeni görevinde başarılar" denildi.

Cüneyt Dumlupınar ve ile yollarını ayıran Karagümrük'ün yeni hocası oldu. ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır 'nin önemli kulüplerinde göreve yapan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Yeni görevinde başarılar" denildi.

  1. 27.11.2019
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