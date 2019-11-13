Sezona kötü başlayan 1954 Kelkit Belediye'de moraller yerine geldi. Son dört maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Gümüşhane ekibinde teknik direktör Ulaş Ulusan, "Hızla yukarıya doğru çıkmamız gerekiyor. Yenilmezlik serisini sürdürmeliyiz" dedi.