Ofspor başkanı oyuncularını kutladı

2. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ofspor, Turgutlu'yu Talha, Mustafa ve Buğrahan'ın golleriyle 3-2 yenerek puanını 18'e yükselti. Başkan Olcay Saral ''Başarı için kenetlendik. Çok iyi mücadele edip 3 puanı alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.