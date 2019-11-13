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13 Kasım 2019, Çarşamba
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başkanı oyuncularını kutladı

Ofspor başkanı oyuncularını kutladı

2. Grup'ta  üst sıraları hedefleyen , 'yu , Mustafa ve Buğrahan'ın golleriyle 3-2 yenerek puanını 18'e yükselti. Başkan '' için kenetlendik. Çok iyi mücadele edip 3 puanı alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

2. Grup'ta üst sıraları hedefleyen , 'yu , Mustafa ve Buğrahan'ın golleriyle 3-2 yenerek puanını 18'e yükselti. Başkan '' için kenetlendik. Çok iyi mücadele edip 3 puanı alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

  1. 13.11.2019
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