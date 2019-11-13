Ofspor başkanı oyuncularını kutladı
2. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ofspor, Turgutlu'yu Talha, Mustafa ve Buğrahan'ın golleriyle 3-2 yenerek puanını 18'e yükselti. Başkan Olcay Saral ''Başarı için kenetlendik. Çok iyi mücadele edip 3 puanı alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.
2. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ofspor, Turgutlu'yu Talha, Mustafa ve Buğrahan'ın golleriyle 3-2 yenerek puanını 18'e yükselti. Başkan Olcay Saral ''Başarı için kenetlendik. Çok iyi mücadele edip 3 puanı alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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