Sultanların 'sultanı' coştu bi kere! - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Sultanların 'sultanı' coştu bi kere!

Sultanların 'sultanı' coştu bi kere!

1.'ta , son iki haftada aldığı sonuçlarla çıkışa geçti. 'u yenerek 2'de 2 yapan ekibinin hocası, "Aldığımız galibiyetler bize moral oldu. Futbolcuların özgüveni yerine geldi. sürecek" dedi.

1.'ta , son iki haftada aldığı sonuçlarla çıkışa geçti. 'u yenerek 2'de 2 yapan ekibinin hocası, "Aldığımız galibiyetler bize moral oldu. Futbolcuların özgüveni yerine geldi. sürecek" dedi.

  1. 13.11.2019
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