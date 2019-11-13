Sultanların 'sultanı' coştu bi kere!

1.Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor, son iki haftada aldığı sonuçlarla çıkışa geçti. Bucaspor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yapan İstanbul ekibinin hocası, "Aldığımız galibiyetler bize moral oldu. Futbolcuların özgüveni yerine geldi. Yükselişimiz sürecek" dedi.