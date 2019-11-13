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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Soma tam gaz

3.Grup’ta son üç maçını kazanan ’da asbaşkan , “Futbolcularımıza güvenimiz tam. Hedefimiz 2. Lig” dedi.

Diyarbekir'i deplasmanda yenerek üst üste 3. galibiyetini elde eden 'da bayram havası yaşanıyor. 25 puanla zirve yarışına giren siyah-beyazlı ekipte asbaşkan , futbolcuları kutladı. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını kaydeden Karakaya, "Takıma güvenimiz tam. Hedefimiz İkinci Lig. Hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

AZİM VE İNANÇLA…
temsilcisinin teknik direktörü ise "İki haftadır zirveye oynayan takımlar karşısında iyi oynadık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Diyarbekir karşısında da muhteşem oynayan genç takımımı kutluyorum. Azimle, inançla çalışarak başarıya birlikte ulaşacağız. Her maça ayrı önem veriyoruz. İşimiz kolay değil. Bu bilinçle devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 13.11.2019
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