Soma tam gaz

Diyarbekir'i deplasmanda yenerek üst üste 3. galibiyetini elde eden Somaspor'da bayram havası yaşanıyor. 25 puanla zirve yarışına giren siyah-beyazlı ekipte asbaşkan Ramazan Karakaya, futbolcuları kutladı. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını kaydeden Karakaya, "Takıma güvenimiz tam. Hedefimiz İkinci Lig. Hedefe ulaşacağız" diye konuştu.



AZİM VE İNANÇLA…

Manisa temsilcisinin teknik direktörü Burhanettin Basatemur ise "İki haftadır zirveye oynayan takımlar karşısında iyi oynadık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Diyarbekir karşısında da muhteşem oynayan genç takımımı kutluyorum. Azimle, inançla çalışarak başarıya birlikte ulaşacağız. Her maça ayrı önem veriyoruz. İşimiz kolay değil. Bu bilinçle devam edeceğiz" ifadesini kullandı.