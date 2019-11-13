Kocaelispor zirvedeki yerini korudu
2. Grup'ta geçen hafta liderliği ele geçiren Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu. Fatsa Belediye'yi 3 golle geçen yeşil-siyahlı ekip, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Lider Kocaelispor, pazar günü Kemer deplasmanından da zaferle dönmek istiyor.
2. Grup'ta geçen hafta liderliği ele geçiren Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu. Fatsa Belediye'yi 3 golle geçen yeşil-siyahlı ekip, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Lider Kocaelispor, pazar günü Kemer deplasmanından da zaferle dönmek istiyor.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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