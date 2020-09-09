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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Silivrispor şov yaptı

Silivrispor şov yaptı

4. Grup ekibi, Kelkit’ten , ’dan , ’den Mustafa ve Çerkezköy’den ’ı etti.

Üçüncü Lig 4. Grup'ta sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Silivrispor, bombalarını peş peşe patlattı. Kırmızıbeyazlılar, Kelkit Belediyespor'dan tecrbeli forvet Gelen, 1074 Çankırıspor'dan 25 yaşındaki sol kanat , Yunusemrespor'dan 10 numara Mustafa Cevret ve Çerkezköyspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Daha önce de Çatalca'dan kaleci Alper Kağan Çakır ile Ömer Acı'yı renklerine bağlayan Silivrispor, sezonun ilk maçını Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda oynayacak.
  1. 9.9.2020
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