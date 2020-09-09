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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Kırıkkale resitali

resitali

Kırmızı-lacivertliler 24 ’dan Ayhan Gürbüz, Ankara Demir’den Şeref Aksaray’dan Mehmet, İnegöl’den Bilal ve Kızılcabölük’ten Ali Helvacı’yı aldı.

Büyük Anadoluspor, 3. Lig'e bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertliler transferde adeta şov yaptı. 4.Grup'ta mücadele edecek ekibi, dış transferde 24 'dan orta saha Ayhan Gürüz, Ankara Demir'den Şeref Ercan, 68 Aksaray'dan kanat oyuncusu Mehmet İncesi, İnegölspor'dan tecrübeli stoper Bilal Özdemir ve Kızılcabölük'ten 29 yaşındaki sol kanat Ali Helvacı'yı renklerine kattı. İç transferde de kaleci Berkin Şevki Yavuz ile anlaştı.

UÇA'DAN ZAFER SÖZÜ
'de elde edilen başarının ardından profesyonel lige adım atan 'un başkanı Veli Uça, iddialı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Hasan Basri Kaya ile lige başlayacaklarını hatırlatan Uça, "İyi bir kadro kurduk. Teknik heyetimizden de beklentimiz büyük. Kırıkkale şehrine bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" dedi.

  1. 9.9.2020
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