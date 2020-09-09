Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 3. Lig'e bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertliler transferde adeta şov yaptı. 4.Grup'ta mücadele edecek İç Anadolu ekibi, dış transferde 24 Erzincan'dan orta saha Ayhan Gürüz, Ankara Demir'den Şeref Ercan, 68 Aksaray'dan kanat oyuncusu Mehmet İncesi, İnegölspor'dan tecrübeli stoper Bilal Özdemir ve Kızılcabölük'ten 29 yaşındaki sol kanat Ali Helvacı'yı renklerine kattı. İç transferde de kaleci Berkin Şevki Yavuz ile anlaştı.

UÇA'DAN ZAFER SÖZÜ

Bölgesel Amatör Lig'de elde edilen başarının ardından profesyonel lige adım atan Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un başkanı Veli Uça, iddialı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Hasan Basri Kaya ile lige başlayacaklarını hatırlatan Uça, "İyi bir kadro kurduk. Teknik heyetimizden de beklentimiz büyük. Kırıkkale şehrine bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" dedi.