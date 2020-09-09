Kırıkkale resitali
Kırmızı-lacivertliler 24 Erzincan’dan Ayhan Gürbüz, Ankara Demir’den Şeref Aksaray’dan Mehmet, İnegöl’den Bilal ve Kızılcabölük’ten Ali Helvacı’yı aldı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 3. Lig'e bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertliler transferde adeta şov yaptı. 4.Grup'ta mücadele edecek İç Anadolu ekibi, dış transferde 24 Erzincan'dan orta saha Ayhan Gürüz, Ankara Demir'den Şeref Ercan, 68 Aksaray'dan kanat oyuncusu Mehmet İncesi, İnegölspor'dan tecrübeli stoper Bilal Özdemir ve Kızılcabölük'ten 29 yaşındaki sol kanat Ali Helvacı'yı renklerine kattı. İç transferde de kaleci Berkin Şevki Yavuz ile anlaştı.
UÇA'DAN ZAFER SÖZÜ
Bölgesel Amatör Lig'de elde edilen başarının ardından profesyonel lige adım atan Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un başkanı Veli Uça, iddialı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Hasan Basri Kaya ile lige başlayacaklarını hatırlatan Uça, "İyi bir kadro kurduk. Teknik heyetimizden de beklentimiz büyük. Kırıkkale şehrine bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" dedi.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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