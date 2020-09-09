İskenderun coştu bir kere! - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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İskenderun coştu bir kere!

3. Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan , yeni transferiyle sözleşme imzaladı.

3. Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan , yeni transferiyle sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük görevine 'u getiren turuncu- mavili ekip, dış transferde de Yomraspor'dan Engin Berk Nebioğlu, Çankaya FK'dan Dede Çelik, FK'dan Uğur Uğur, Çankaya FK'dan Mutlu İlengöz, Şanlıurfaspor'dan İbrahim Halil Durmuş ve Hatayspor'dan Buğra Temel ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, "Yeni transferlerimiz İskenderun'a hayırlı olsun. Onların katkısıyla bu sezon ligde başarılı olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 9.9.2020
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