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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Derbi kralı Tekirdağ

Derbi kralı Tekirdağ

11. Grup'ta hafta sonu oynanan Trakya derbisinde Tekirdağspor, evinde konuk ettiği 'yi mağlup etti. 'un hat-trick yaptığı maçı alan Tekirdağ puanını 12'ye çıkardı.

11. Grup'ta hafta sonu oynanan Trakya derbisinde Tekirdağspor, evinde konuk ettiği 'yi mağlup etti. 'un hat-trick yaptığı maçı alan Tekirdağ puanını 12'ye çıkardı.

  1. 30.10.2019
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