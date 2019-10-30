Mardin BŞB dolu dizgin

BAL 1.Grup'ta mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediye, Bitlis Özgüzeldere'yi deplasmanda Mehmet Aslan'ın golüyle 1-0 yenip 5'te 5 yaptı. Maç eksiğine rağmen 2 puanla zirvede yer aldı.