Mardin BŞB dolu dizgin
BAL 1.Grup'ta mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediye, Bitlis Özgüzeldere'yi deplasmanda Mehmet Aslan'ın golüyle 1-0 yenip 5'te 5 yaptı. Maç eksiğine rağmen 2 puanla zirvede yer aldı.
BAL 1.Grup'ta mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediye, Bitlis Özgüzeldere'yi deplasmanda Mehmet Aslan'ın golüyle 1-0 yenip 5'te 5 yaptı. Maç eksiğine rağmen 2 puanla zirvede yer aldı.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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