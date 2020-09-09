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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara 3. Lig'den haberler

3. Lig'den haberler

3. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....

MELİH ALCU DERİNCE'DE
3. Lig 1. Grup ekibi Belediye Derincespor, Bayrampaşaspor'dan genç sol bek Melih Alcu'yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzalayıp kampa katıldı. Bu arada Hatayspor'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero Semih Üstün'ün de kiralandığı dile getirildi.

EMRE ÖZER SİİRT'TE
'den 3. Lig'e adım atan İl Özel İdarespor, son olarak Payasspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Özer ile anlaşmaya vardı. Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

YEŞİLYURT'TA SEÇİM VARDI
TFF İkinYeni futbol sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulu yapılırken, seçime tek liste halinde katılan Muzaffer Çelik kulüp başkanlığına seçildi. Çelik, seçimin camiaya hayırlı olmasını diledi.

B.YILDIRIM SAĞI KAPATTI
3.Lig'in yeni ekiplerinden Yıldırımspor, Şile Yıldızspor'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kerem Az ile sözleşme imzaladı. Yıldırım, daha önce stoperler Ramazan, Mehmet Kalkan, sol bek Kemal, ön liberolar Batuhan ve Hüseyin Atalay, forvete ise Kerem Yasa ile Mert'i etmişti.

OFSPOR'A 1 TAKVİYE
1.Grup temsilcisi Ofspor, geçtiğimiz sezon Pazarspor ile 2. Lig'e çıkma başarısını gösteren 29 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya vardı. Of, daha önce Alişan Ural, Bülent Kalecikli, Barış Çiçek, Arif Birsen ve Angeler'i almıştı.

MUĞLASPOR'DA 3 İMZA BİRDEN
4.Grup ekiplerinden Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlı kulüpte kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen üç oyuncu da "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk" açıklamasını yaptılar.

  1. 9.9.2020
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