3. Lig'den haberler
TFF 3. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Belediye Derincespor, Bayrampaşaspor'dan genç sol bek Melih Alcu'yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzalayıp kampa katıldı. Bu arada Hatayspor'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero Semih Üstün'ün de kiralandığı dile getirildi.
EMRE ÖZER SİİRT'TE
Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e adım atan Sİirt İl Özel İdarespor, son olarak Payasspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Özer ile anlaşmaya vardı. Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
YEŞİLYURT'TA SEÇİM VARDI
TFF İkinYeni futbol sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulu yapılırken, seçime tek liste halinde katılan Muzaffer Çelik kulüp başkanlığına seçildi. Çelik, seçimin camiaya hayırlı olmasını diledi.
B.YILDIRIM SAĞI KAPATTI
3.Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Yıldırımspor, Şile Yıldızspor'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kerem Az ile sözleşme imzaladı. Yıldırım, daha önce stoperler Ramazan, Mehmet Kalkan, sol bek Kemal, ön liberolar Batuhan ve Hüseyin Atalay, forvete ise Kerem Yasa ile Mert'i transfer etmişti.
OFSPOR'A 1 TAKVİYE
1.Grup temsilcisi Ofspor, geçtiğimiz sezon Pazarspor ile 2. Lig'e çıkma başarısını gösteren 29 yaşındaki sol bek Volkan Can ile anlaşmaya vardı. Of, daha önce Alişan Ural, Bülent Kalecikli, Barış Çiçek, Arif Birsen ve Angeler'i almıştı.
MUĞLASPOR'DA 3 İMZA BİRDEN
4.Grup ekiplerinden Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlı kulüpte kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen üç oyuncu da "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk" açıklamasını yaptılar.
- 9.9.2020
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'nin sağına süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri
- Golcü transferine Erol Bulut engeli! O ismi veto etti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.