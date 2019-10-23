Batuhan coştu bir kere
Son 3 maçta 5 gol atan Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u sırtlamaya devam ediyor.
KIRMIZI Grup'ta Bandırmaspor, Niğde Belediye'yi baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla yenerken, mücadeleye Batuhan Karadeniz damga vurdu. Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1. Son 3 maçta 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı
- 23.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
-
Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
Yorum
murat tarih yazıyorlar
-
İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Batuhan coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.