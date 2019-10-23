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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Batuhan coştu bir kere

Batuhan coştu bir kere

Son 3 maçta 5 gol atan Bandırmaspor'u sırtlamaya devam ediyor.

KIRMIZI Grup'ta Bandırmaspor, Belediye'yi baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla yenerken, mücadeleye damga vurdu. Maçın 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Batuhan, 90+4. dakikasında yeniden sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-1. Son 3 maçta 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı
  1. 23.10.2019
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