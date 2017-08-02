Sosyal medyada Neymar'a özel video
02 Ağustos 2017, Çarşamba
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Neymar'ın PSG'ye transferi sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. İnternette paylaşılan bu video ise kısa sürede en çok dikkat çeken ve paylaşılanlar arasına girdi.
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