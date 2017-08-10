Onazi, Ada yolcusu
10 Ağustos 2017, Perşembe
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, 4.5 milyon Euro karşılığında Birmingham City'ye transfer oldu.
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