Kadın tenisçiden seyirciye ayar
17 Temmuz 2017, Pazartesi
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Belçikalı eski tenisçi Kim Clijsters, Wimbledon'da servis kullanırken sürekli olarak tribünden laf atıp yorum yapan erkek seyirciyi sahaya çağırdı. Erkek seyircinin eline raket verip 'Çok biliyorsan sen oyna' diyen kadın tenisçi Wimbledon'da beyaz giyme zorunluluğunu hatırlatarak erkek seyirciye birde etek giydirip hayatının dersini verdi.
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