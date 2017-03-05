Usta yorumcu Erman Toroğlu, Hürriyet'in 'Erman Toroğlu'ndan canlı yayında küfür' başlıklı yalan ve iftira dolu haberine sert tepki gösterdi. Toroğlu, "Onları yasal yollardan 'bip'leteceğim. Bunlara ahlaksız desem ahlaksızlara hakaret etmiş olurum. Nasıl olmayan bir şeyi olmuş gibi verirsiniz. Demek ki bir kuyruk acıları varmış. Ben küfür etmedim. Ağzımdan küfür kaçsa özür dilemesini bilirim ama siz özür dilemesini bile bilemiyorsunuz. Sizde karakter bu kadar yazanınız da sahibinizde" dedi.