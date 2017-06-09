Dev final başlıyor
F.Bahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında potanın şampiyonunu belirleyecek final serisinde heyecan bugün start alıyor. İlk kapışma saat 20.00’de Ülker Sports Arena’da.
RAKİPLERİ EZİP GELDİLER
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.
KANARYA, KARTAL'A 11 MAÇTIR ÜSTÜN
F.Bahçe, Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. Kanary, siyah-beyazlı takıma 5 yıldır maç kaybetmiyor. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 11 resmi maçı da galip bitirmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sürede 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 11 maçta da rakibine şansı tanımadı.
OBRADOVİC TARİH YAZMA PEŞİNDE
F.Bahçe şampiyon olursa, Obradovic ligin en fazla şampiyonluk kazanan (3) yabancı başantrenörü unvanına sahip olacak. Ligde en fazla şampiyon olan başantrenör unvanı ise 7 kezle efsane isim Aydın Siyavuş'a ait.
FİNALDE İLK KAPIŞMA
Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, play-off tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fenerbahçe, ligde 7 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş ise 2 kez ligi zirvede tamamladı. En fazla şampiyonluk yaşayan takım 13 kezle Anadolu Efes. Eczacıbaşı 8 şampiyonlukla ikinci sırada; G.Saray ise 5 kez mutlu sona ulaştı.
OBRA-SARICA: 11-8
İki coach 19 kez rakip oluyor. Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'si, Ufuk Sarıca'nın takımları karşısında 11 galibiyet elde etti. Sarıca ise Pınar Karşıyaka ile F.Bahçe'yi 8 kez yendi. İki antrenör play-off'ta 3. kez rakip olacak. Kariyerinde Kartal'a hiç kaybetmeyen (11 galibiyet) Obra, play-
off'larda 4-3 önde. Sarıca, Obradovic'e karşı iki finali de kazandı. (Pınar Karşıyaka ile Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası).
F.BAHÇE'DEN 26 MAÇLIK ZAFER SERİSİ
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 26 maçı da kazanarak şov yaptı. Final serisinde saha avantajına sahip Kanarya, iç sahada ise ulaşılması zor bir seriye de imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da ligde oynadığı son 37 maçı da kazandı. Sarı-lacivertli takım, seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:07
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Dev final başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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