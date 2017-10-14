Yanal: Golcü kimliğini göstermelisin

Genç yetenek Abdülkadir Ömür'ü teknik direktör Ersun Yanal, Akhisarspor maçına özel hazırlıyor. Forma giydiği 5 maçta 2 asist yaparak bu özelliğiyle ön plana çıkan genç oyuncuya Yanal'ın "Artık golcü kimliğini de göstermelisin. Beşiktaş derbisinde gole çok yaklaştın ama şanssızdın. Bu maçta şanssızlığını kıracağına inanıyorum" diyerek moral verdiği öğrenildi