İstatistik canavarı

KARADENİZ ekibinin 30 yaşındaki orta sahası Olcay Şahan, hücuma yaptığı katkı kadar defansif hamleleri ile de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu 16 kez ile Süper Lig'in en çok ara pası yapan oyuncusu olurken, ayrıca 10 kez ile yine en çok dripling kesen isimlerin başında geliyor. Ayrıca 31 kez ile en çok top kapma hamlesi yapan ikinci kanat oyuncusu da yine Olcay oldu. 3 kez fileleri sarsan Olcay bu sezon 11 golü geçerek kariyer rekoru kırmak istiyor.