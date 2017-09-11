Bordo mavi bayram

Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren bordo mavililer, tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak oyuncularına destek oldu. Maç öncesi futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Trabzonspor'un geriye düştüğü dakikalarda dahi desteğini kesmedi. İkinci yarıda gelen gollerle Medical Park Stadyumu bayram yerine döndü. Karşılaşma sonunda ise tam anlamıyla statta büyük bir şölen vardı.