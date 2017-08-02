Büyük şölen bugün
2 Ağustos 1967’de kurulan Trabzonspor, çeşitli etkinlikler yapacak, Alaves ile maç oynayacak. A2 canlı yayınlayacak.
ÖNCE KUTLAMA SONRA MAÇ
Trabzonspor, 50'nci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programın ardından saat 21.45'te İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı oynayacak.Mücadeleyi A2 kanalı canlı olarak ekranlara getirecek. Ayrıca bordo-mavililer 2017-18 sezonu öncesi seyircisiyle ilk defa bu karşılaşmayla buluşacak. Maçtan sonra ise stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
BİLETLERE HÜCUM ETTİLER
Trabzonsporlu taraftarlar da 50'nci yıl kutlamaları ve ayrıca Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçı için satışa sunulan biletlere çok yoğun ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturan bordo- mavili taraftarların biletlerin önemli bir kısmını tükettiği öğrenildi.
YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR
2017-18 sezonuna ait beyaz ve parçalı formayı satışa sunan Trabzonspor kulübünün, yeni sezon için hazırlanan çubuklu formayı da bugünkü 50'nci yıl kutlamalarında tanıtması bekleniyor. Yapılacak tanıtımının ardından ise ilerleyen günlerde çubuklu formalar satışa sunulacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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