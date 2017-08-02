 Büyük şölen bugün – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Büyük şölen bugün

    Büyük şölen bugün

    2 Ağustos 1967’de kurulan , çeşitli etkinlikler yapacak, Alaves ile maç oynayacak. A2 canlı yayınlayacak.

    Bordo-mavililer kuruluşunun 50'nci yılını bugün büyük bir şölenle kutlayacak. Saat 10.00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni ile başlayacak etkinlik gece geç saatlere kadar sürecek. 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi'nde başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile birlikte taraftarlara özel sürprizlerin yer alacağı etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

    ÖNCE KUTLAMA SONRA MAÇ
    , 50'nci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programın ardından saat 21.45'te İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile dostluk maçı oynayacak.Mücadeleyi A2 kanalı canlı olarak ekranlara getirecek. Ayrıca bordo-mavililer 2017-18 sezonu öncesi seyircisiyle ilk defa bu karşılaşmayla buluşacak. Maçtan sonra ise stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

    BİLETLERE HÜCUM ETTİLER
    Trabzonsporlu taraftarlar da 50'nci yıl kutlamaları ve ayrıca Deportivo Alaves ile oynanacak hazırlık maçı için satışa sunulan biletlere çok yoğun ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturan bordo- mavili taraftarların biletlerin önemli bir kısmını tükettiği öğrenildi.

    YÖNETİM DESTEK BEKLİYOR
    2017-18 sezonuna ait beyaz ve parçalı formayı satışa sunan Trabzonspor kulübünün, yeni sezon için hazırlanan çubuklu formayı da bugünkü 50'nci yıl kutlamalarında tanıtması bekleniyor. Yapılacak tanıtımının ardından ise ilerleyen günlerde çubuklu formalar satışa sunulacak.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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