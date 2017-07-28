Kendinize gelin artık

Yanal, 4-3 kazanılan Zilina maçı sonrası defansı uyardı: Basit goller yemek bize yakışmıyor. Kimsenin forması garanti değil.

Teknik direktör Ersun Yanal, Slovakya kampındaki 4 hazırlık maçında savunma oyuncularının performansından memnun kalmadı. Hücumda ise Yusuf Yazıcı ile Castillo'nun futbolu Yanal'ı memnun ederken, Rodallega da ise geçtiğimiz sezona oranla daha istekli gözüktü. Yanal, 4-3 alınan Zilina maçı sonrası savunma hattını uyardı. Bordo-mavili hoca, "Bu tip goller yemek bize yakışmıyor. Bu golleri basit ve bireysel hatalar yüzünden yiyorsak daha da önemli. Çünkü ligde bunları telafisi bu kadar basit olmaz. Herkes kendisine çekidüzen verecek. Kimsenin yerinin garanti olmadığını tekrar hatırlatacağım" diye konuştu.



BEŞ MAÇTA KALE DÜŞTÜ: 11 GOL YEDİ

Geride kalan sezonda ligde 34 maçta kalesinde 34 gol görerek bu alanda ligde en az gol yiyen takımların başında yer alan Trabzon'un hazırlık karşılaşmalarında kalesi düştü. 5 hazırlık maçı oynayan bordo mavililer, kalesinde toplam 11 gol gördü. Fırtına, Budapeşte ile Györ'den 2'şer, Dorogi'den 1 ve Sered ile Zilina'dan da 3'er gol yedi.