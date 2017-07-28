Kendinize gelin artık
Yanal, 4-3 kazanılan Zilina maçı sonrası defansı uyardı: Basit goller yemek bize yakışmıyor. Kimsenin forması garanti değil.
BEŞ MAÇTA KALE DÜŞTÜ: 11 GOL YEDİ
Geride kalan sezonda ligde 34 maçta kalesinde 34 gol görerek bu alanda ligde en az gol yiyen takımların başında yer alan Trabzon'un hazırlık karşılaşmalarında kalesi düştü. 5 hazırlık maçı oynayan bordo mavililer, kalesinde toplam 11 gol gördü. Fırtına, Budapeşte ile Györ'den 2'şer, Dorogi'den 1 ve Sered ile Zilina'dan da 3'er gol yedi.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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