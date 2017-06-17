 Benavente de gündemde – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Benavente de gündemde

    Benavente de gündemde
    Trabzonspor bonservisi elinde olan oyunculara yönelik arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olarak bonservisi elinde olan Perulu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Charleroi forması giyen ve oynadığı 28 maçta altı gol atmayı başaran ofansif orta saha oyuncusuna, uygun bir bedel talep etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği iletildi. Bordo-mavili kulübün bu oyuncuya son bir teklif yaparak beklemeye çekildiği öğrenildi. Benavente, Peru Milli Takımı'nda da 12 maçta oynadı ve 2 gol attı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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