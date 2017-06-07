Matus Bero kiralanabilir
Bordo-mavili takımın sezon başında Trencin kulübünden 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Matus Bero, devre arasında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü beklenen performans seviyesine ulaşmamıştı. Yapılacak transferlerle takımda forma şansı bulma ihtimali düşecek olan 21 yaşındaki Slovak orta saha için iyi bir teklif alınması durumunda oynayabileceği bir takıma kiralanması gündeme gelecek. Bero şu ana kadar Trabzonspor ile 25 maça çıktı, 2 gol attı 3 de asist yaptı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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