 Matus Bero kiralanabilir – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    kiralanabilir

    Matus Bero kiralanabilir
    Bordo-mavili takımın sezon başında Trencin kulübünden 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği , devre arasında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü beklenen performans seviyesine ulaşmamıştı. Yapılacak transferlerle takımda forma şansı bulma ihtimali düşecek olan 21 yaşındaki Slovak orta saha için iyi bir teklif alınması durumunda oynayabileceği bir takıma kiralanması gündeme gelecek. Bero şu ana kadar ile 25 maça çıktı, 2 gol attı 3 de asist yaptı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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