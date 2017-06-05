İstikrarın adı Onur Kıvrak

Fırtına'da takımın en istikrarlı oyuncusu kaptan Onur Recep Kıvrak oldu.

Süper Lig'de bu sezon 34 maçın 32'sinde forma giyen tecrübeli kaleci, 2 bin 836 dakika ile bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 28 karşılaşmada 2 bin 468 dakika sahada kalan Uğur Demirok takip etti. Onazi 32 lig maçında 2 bin 464 dakika, Jan Durica 28 maçta 2 bin 347 dakika süre aldı.



Asist kralı Olcay Şahan

Bordo-mavili takımda en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan Olcay Şahan oldu. Trabzonspor'da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay'ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı ve 27 maçta 5 asist yapan N'Doye takip etti.



Kart rekoru Uğur ile Okay'da

Ligde bu sezon 9 sarı ve 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok ile 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un en hırçın oyuncuları konumunda yer aldı. Bu ikiliyi 7 sarı, 1 kırmızı kart ile Dame N'Doye, 8'er sarı kart ile Matus Bero ve Ogenyi Onazi, 6'şar sarı kart ile Yusuf Yazıcı, Joao Pereira ve Jan Durica takip etti. Rodallega ile 2 maçta süre alan Abdülkadir Ömür hiç kart görmedi.



Rodallega ve Uğur'dan 6'şar gol

En golcü isimler ise devre arası takıma katılan Hugo Rodallega ile savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. Kolombiyalı Rodallega oynadığı 15 maçta 6 gol atarken, Uğur ise 28 maçta 6 gol kaydetti. Ayrıca N'Doye 5 kez, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan ise 4'er kez fileleri havalandırdılar.



Defansı toparladı gol ayakları sustu

34 hafta sonunda 34 gol yiyen Trabzonspor son 6 sezondaki en az golü kalesinde gördü. Geçen sezon kalesinde gördüğü 59 golden 25 gol daha az yiyen Fırtına'da bu kez de gol ayakları sustu!.. 39 gol atabilen Karadeniz ekibi son 4 sezonun en kötü performansını çizdi. Fırtına geçen sezon 40 gol atarken, 2014-15'te 58 kez fileleri havalandırmıştı. 2013-14'te ise 53 gol kaydetmişti.