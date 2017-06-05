İstikrarın adı Onur Kıvrak
Fırtına'da takımın en istikrarlı oyuncusu kaptan Onur Recep Kıvrak oldu.
Asist kralı Olcay Şahan
Bordo-mavili takımda en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan Olcay Şahan oldu. Trabzonspor'da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay'ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı ve 27 maçta 5 asist yapan N'Doye takip etti.
Kart rekoru Uğur ile Okay'da
Ligde bu sezon 9 sarı ve 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok ile 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un en hırçın oyuncuları konumunda yer aldı. Bu ikiliyi 7 sarı, 1 kırmızı kart ile Dame N'Doye, 8'er sarı kart ile Matus Bero ve Ogenyi Onazi, 6'şar sarı kart ile Yusuf Yazıcı, Joao Pereira ve Jan Durica takip etti. Rodallega ile 2 maçta süre alan Abdülkadir Ömür hiç kart görmedi.
Rodallega ve Uğur'dan 6'şar gol
En golcü isimler ise devre arası takıma katılan Hugo Rodallega ile savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. Kolombiyalı Rodallega oynadığı 15 maçta 6 gol atarken, Uğur ise 28 maçta 6 gol kaydetti. Ayrıca N'Doye 5 kez, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan ise 4'er kez fileleri havalandırdılar.
Defansı toparladı gol ayakları sustu
34 hafta sonunda 34 gol yiyen Trabzonspor son 6 sezondaki en az golü kalesinde gördü. Geçen sezon kalesinde gördüğü 59 golden 25 gol daha az yiyen Fırtına'da bu kez de gol ayakları sustu!.. 39 gol atabilen Karadeniz ekibi son 4 sezonun en kötü performansını çizdi. Fırtına geçen sezon 40 gol atarken, 2014-15'te 58 kez fileleri havalandırmıştı. 2013-14'te ise 53 gol kaydetmişti.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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