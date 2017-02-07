 Kesin çözüm Rodallega – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Kesin çözüm Rodallega

    Kesin çözüm Rodallega

    Kısa sürede takıma uyum sağlayan Kolombiyalı, Trabzon’un gol umudu.

    , son 6 sezonda forvet hattına yaptığı 20 transferden verim alamazken, devre arasında Akhisar'dan alınan yeni umut oldu. Burak Yılmaz'ın 2012-2013'te Galatasaray'a transfer olmasının ardından Halil Altıntop, Murat Tosun, Şahin Aygüneş, Henrique, Batuhan Karadeniz, Brozek, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk geldi ama çare olamadı.

    Karadeniz ekibinin son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bunlardan ders alan yönetim, ligi tanıyan Akhisar Belediyespor'un forveti Rodallega'yı transfer ederek gol sorununu kökten çözmek için hamle yapmış oldu.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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